ГИБДД Свердловской области усилит контроль за водителями в майские праздники

В предстоящие майские праздники Госавтоинспекция Свердловской области усилит контроль за водителями.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД, особое внимание будет обращено на нетрезвое вождение, а также управление без прав. Силами специализированного батальона ДПС, мотопатрулей и территориальных подразделений Госавтоинспекции в эти дни будут проводиться тотальные проверки авто- и мототранспорта. Проверки также пройдут в отдаленных территориях, местах отдыха уральцев, дачных поселках и садовых товариществах.

"Госавтоинспекция напоминает, что нетрезвое вождение нередко становится причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий, которые имеют высокую тяжесть последствий, а потому призывает к отказу от управления транспортными средствами в состоянии опьянения", - отметили в ведомстве.

Свердловчан, кто располагает информацией о фактах нетрезвого вождения, а также водителях, ездящих за рулем без прав, просят сообщать ее в полицию по телефону 02. Также можно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 112.