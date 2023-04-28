28 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ГИБДД Свердловской области усилит контроль за водителями в майские праздники

В предстоящие майские праздники Госавтоинспекция Свердловской области усилит контроль за водителями.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД, особое внимание будет обращено на нетрезвое вождение, а также управление без прав. Силами специализированного батальона ДПС, мотопатрулей и территориальных подразделений Госавтоинспекции в эти дни будут проводиться тотальные проверки авто- и мототранспорта. Проверки также пройдут в отдаленных территориях, местах отдыха уральцев, дачных поселках и садовых товариществах.

"Госавтоинспекция напоминает, что нетрезвое вождение нередко становится причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий, которые имеют высокую тяжесть последствий, а потому призывает к отказу от управления транспортными средствами в состоянии опьянения", - отметили в ведомстве.

Свердловчан, кто располагает информацией о фактах нетрезвого вождения, а также водителях, ездящих за рулем без прав, просят сообщать ее в полицию по телефону 02. Также можно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Теги: водители, майские, ГИБДД


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