В Омске по делу о даче взятки арестован экс-глава свердловского отделения "Справедливой России"

Суд арестовал на два месяца заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Омска, которому вменяют получение взятки от предпринимателя. Ранее задержаны и чиновник, и бизнесмен.

По данным омского областного управления СКР, 9 марта 2023 г. в одном из кафе на улице Ленина в Омске чиновник получил от предпринимателя взятку в 970 тыс. руб. В ответ он должен был помочь заключить главе другой организации договор длительной аренды нежилых помещений Центрального рынка города, в котором плата за помещения была бы снижена. Прокуратура Омской области сообщила о том, что второй фигурант дела, замдиректора компании, которому вменяют дачу взятки, отправлен под домашний арест.

Имена фигурантов дела в сообщениях не указаны, однако издание "Коммерческие вести" сообщает, что бизнесменом, якобы давшим взятку, является Геннадий Ушаков, а чиновником, якобы ее получившим, - Евгений Кондратьев. Издание уточняет, что Ушаков – экс-руководитель свердловского регионального отделения партии "Справедливая Россия". На этот пост его рекомендовал предыдущий лидер регионального отделения Александр Бурков, бывший губернатор Омской области.