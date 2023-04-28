В Нижневартовске сильный ветер переворачивает остановки и срывает кровлю с крыш

Жители Нижневартовска в соцсетях сообщают о разгуле стихии, передает корреспондент Накануне.RU.

Сильный ветер переворачивает остановки, срывает кровлю с крыши. Ребенок чуть не получил травму из-за оторвавшейся обшивки дома. Автомобилисты сообщают о поврежденных автомобилях.

По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, до конца дня 28 апреля и ночью 29 апреля на территории округа ожидаются неблагоприятные погодные явления - ветер порывами до 20-25 метров в секунду.

Власти города напоминает, что перепады температурного режима способствуют образованию наледи на дорогах, провоцируют аварийные ситуации внутри микрорайонов и на проезжей части.

Жителям города рекомендовано в случае усиления ветра убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм.

В случае возникновения ЧС незамедлительно звоните по телефону 112.