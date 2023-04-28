"Вагнеровец" — это образ настоящего мужчины»: сооснователь бренда "Армия России" объяснил популярность мерча ЧВК "Вагнер"

Интернет-магазин формы движения «Юнармии» обновил каталог и добавил товары с символикой ЧВК «Вагнер». Популярность мерча формирования объяснил один из сооснователей бренда «Армия России» Павел Арнольд в интервью российским журналистам.

Сайт представил различные предметы одежды и аксессуары, а именно футболки, кепки и шевроны. На них изображены фирменные принты ЧВК «Вагнер» и указаны лозунги — «Правда в деле», «Под вальс валькирий».

Журналисты поинтересовались у Павла Арнольда, как возникла идея создания линейки продукции ЧВК «Вагнер» и почему она пользуется спросом.

«Мы провели исследования и выяснили, каков сейчас образ ЧВК «Вагнер» в глазах населения. «Вагнеровец» — это образ настоящего мужчины. Хорошо подготовленного, вооруженного до зубов воина. Представитель вооруженного формирования нового поколения. Они — герои нашего времени, их подвиги постоянно мелькают в медийном пространстве. О них сочиняют песни, слагают стихи, снимают фильмы. Люди хотят на них походить и быть частью «Группы Вагнера», — объяснил он.

Линейка продукции продолжает расширяться. Сейчас в разработке находятся куртки, комплекты одежды и штаны, такие же, как используют бойцы ЧВК «Вагнер». Все предметы соответствуют уровню профессиональной экипировки. В ближайшее время планируется выпуск обуви.