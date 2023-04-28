"Вагнеровец" — это образ настоящего мужчины»: сооснователь бренда "Армия России" объяснил популярность мерча ЧВК "Вагнер"

28 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России
Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

"Вагнеровец" — это образ настоящего мужчины»: сооснователь бренда "Армия России" объяснил популярность мерча ЧВК "Вагнер"

Интернет-магазин формы движения «Юнармии» обновил каталог и добавил товары с символикой ЧВК «Вагнер». Популярность мерча формирования объяснил один из сооснователей бренда «Армия России» Павел Арнольд в интервью российским журналистам.

Сайт представил различные предметы одежды и аксессуары, а именно футболки, кепки и шевроны. На них изображены фирменные принты ЧВК «Вагнер» и указаны лозунги — «Правда в деле», «Под вальс валькирий».

скрин, лп(2023)|Фото: юнармейцы.рф/скрин

Журналисты поинтересовались у Павла Арнольда, как возникла идея создания линейки продукции ЧВК «Вагнер» и почему она пользуется спросом.

«Мы провели исследования и выяснили, каков сейчас образ ЧВК «Вагнер» в глазах населения. «Вагнеровец» — это образ настоящего мужчины. Хорошо подготовленного, вооруженного до зубов воина. Представитель вооруженного формирования нового поколения. Они — герои нашего времени, их подвиги постоянно мелькают в медийном пространстве. О них сочиняют песни, слагают стихи, снимают фильмы. Люди хотят на них походить и быть частью «Группы Вагнера», — объяснил он.

Линейка продукции продолжает расширяться. Сейчас в разработке находятся куртки, комплекты одежды и штаны, такие же, как используют бойцы ЧВК «Вагнер». Все предметы соответствуют уровню профессиональной экипировки. В ближайшее время планируется выпуск обуви.

Теги: чвк вагнер, армия россии, юнармия, шевроны, символика, мерч


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети