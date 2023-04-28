28 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: forumspb.com

Добровольный взнос бизнеса в бюджет: если платить в этом году – 5%, в 2024-м – 10% - Силуанов

Добровольный взнос бизнеса в российский бюджет при выплате в этом году будет составлять 5% (от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы), при выплате в 2024-м – 10%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на Совете законодателей. При этом у бизнеса в этом году остается не так уж много времени: законопроект еще только готовится к внесению в правительство, его еще не согласовали все заинтересованные ведомства, впереди еще прохождение в парламенте.

По словам Силуанова, точечных исключений для компаний из общего режима не будет.

Теги: добровольный взнос, сверхприбыль, бюджет, антон силуанов, взнос


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