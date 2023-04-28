ДТП с автозаком в Екатеринбурге заинтересовался Следственный комитет

Сотрудники Следственного комитета работают на месте ДТП с участием автомобиля полиции в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня днем у одного из домов по улице Готвальда в уральской столице произошла авария с участием автозака, в котором везли задержанных, и легкового автомобиля. В результате полицейская машина опрокинулась.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в данном инциденте есть пострадавшие из числа лиц, перевозившихся в спецавтомобиле.

"По факту случившегося организовано проведение процессуальной проверки. Следователями СК России проводится осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы и участники ДТП, выполняются иные мероприятия", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что степень тяжести вреда здоровью пострадавших будет установлена в ходе экспертного исследования. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее аварию с участием автозака прокомментировали в свердловском Главке МВД.