28 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: СУ СК России по Свердловской области

ДТП с автозаком в Екатеринбурге заинтересовался Следственный комитет

Сотрудники Следственного комитета работают на месте ДТП с участием автомобиля полиции в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня днем у одного из домов по улице Готвальда в уральской столице произошла авария с участием автозака, в котором везли задержанных, и легкового автомобиля. В результате полицейская машина опрокинулась.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в данном инциденте есть пострадавшие из числа лиц, перевозившихся в спецавтомобиле.

ДТП с автозаком в Екатеринбурге(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

"По факту случившегося организовано проведение процессуальной проверки. Следователями СК России проводится осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы и участники ДТП, выполняются иные мероприятия", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что степень тяжести вреда здоровью пострадавших будет установлена в ходе экспертного исследования. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее аварию с участием автозака прокомментировали в свердловском Главке МВД.

Теги: СКР, авария, автозак, Екатеринбург


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Ранее 28.04.2023 12:46 Мск В Екатеринбурге опрокинулся автозак с задержанными

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