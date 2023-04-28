28 Апреля 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

К конкурсу на пост главы Миасса допустили трех кандидатов

К участию в конкурсе на пост главы Миасса Челябинской области допустили трех кандидатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания депутатов.

Начальник отдела социальных проектов ООО "Завод СпецАгрегат" Анастасия Захарова сняла свою кандидатуру.

На пост главы города претендуют гендиректор "Аргус групп М" Виктор Легенчук, вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук и начальник управления имущественных отношений администрации города Николай Булдыгин.

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы города состоится 11 мая.

Теги: выборы, глава Миасса, конкурс,


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