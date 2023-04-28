К конкурсу на пост главы Миасса допустили трех кандидатов

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы города состоится 11 мая.

На пост главы города претендуют гендиректор "Аргус групп М" Виктор Легенчук, вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук и начальник управления имущественных отношений администрации города Николай Булдыгин.

К участию в конкурсе на пост главы Миасса Челябинской области допустили трех кандидатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания депутатов.



