28 Апреля 2023
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Происшествия ДНР и ЛНР
Фото: telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР

В Донецке при попадании украинского снаряда в маршрутку погибли семь человек

При обстреле Донецка снаряд ВСУ попал в маршрутное такси с пассажирами. По предварительным данным, погибли семь человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По словам очевидцев, в момент прилета маршрутка была полна людей. Снаряд вошел сбоку машины, пишет Mash.

По данным мэра города, сегодня Куйбышевский и Киевский районы подверглись массированному обстрелу со стороны украинских военных. "Выпущено 10 ракет из РСЗО. Сообщается о прилетах в районе Донецк-Сити", - написал Кулемзин.

Кроме того, зафиксировано попадание в стадион "Олимпийский", в здание Республиканского травматологического центра. Градоначальник также сообщил, что в районе бывшего универсама "Украина" горят автомобили.

Теги: донецк, обстрел, маршрутка


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