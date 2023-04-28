В Донецке при попадании украинского снаряда в маршрутку погибли семь человек

При обстреле Донецка снаряд ВСУ попал в маршрутное такси с пассажирами. По предварительным данным, погибли семь человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По словам очевидцев, в момент прилета маршрутка была полна людей. Снаряд вошел сбоку машины, пишет Mash.

По данным мэра города, сегодня Куйбышевский и Киевский районы подверглись массированному обстрелу со стороны украинских военных. "Выпущено 10 ракет из РСЗО. Сообщается о прилетах в районе Донецк-Сити", - написал Кулемзин.

Кроме того, зафиксировано попадание в стадион "Олимпийский", в здание Республиканского травматологического центра. Градоначальник также сообщил, что в районе бывшего универсама "Украина" горят автомобили.