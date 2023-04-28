Украинские боевики попали в автобус в Донецке, много погибших

Украинские войска нанесли ряд артиллерийских ударов сегодня днем по центру Донецка. Минимум семь человек погибли в результате попадания снаряда в автобус №25, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Попадание произошло в районе бывшего универсама "Украина", это почти центр города. Также загорелись стоящие рядом автомобили. Снаряды попали в здание Республиканского травматологического центра, РСК "Олимпийский", парк кованых фигур и другие близлежащие районы. Ранено несколько человек.

Перед этим нацисты произвели обстрел самого центра Донецка. Снаряды упали в районе ДМЗ и у Дворца бракосочетания. Сотрудники Следственного комитета РФ, СЦКК и МЧС ДНР обнаружили осколки боеприпасов, предположительно РСЗО HIMARS. Предположительно обстрел велся из оккупированного Селидово к западу от Донецка.