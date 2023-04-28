28 Апреля 2023
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Фото: видео пресс-службы Министерства обороны РФ/скрин

Матвиенко поддержала народный гнев в адрес чиновников, устроивших пиар на помощи мобилизованным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала недовольство граждан чиновниками, которые пытаются пиариться на помощи мобилизованным и их семьям.

"Нельзя допускать, чтобы помощь семьям участников СВО превращалась в формальность. И что еще хуже - в пиар. Когда близким наших героев, семьям погибших вместо реальной помощи дарят совершенно неуместные подарки: полотенца, конфеты, шампуни - все это снимают на камеру и потом отчитываются в соцсетях - ничего, кроме справедливого возмущения у наших граждан не вызывает", - заявила Матвиенко на Совете законодателей.

Это единичные случаи, но они вызывают большой резонанс и допускать такого нельзя, подчеркнула Матвиенко.

Также она возмутилась и федеральными органами, например, Минфином, из-за которых военные после лечения в госпитале выписываются буквально без одежды, им не в чем добраться до дома:  "И надо какие-то деньги потратить, чтобы люди из госпиталей выходили не голые, а одежду им какую-то купить. Минфин должен выделить на это средства, это небольшие деньги. Куртку, спортивный костюм, кроссовки людям можно купить?".

Теги: валентина матвиенко, военнослужащие, чиновники, помощь, критика, мобилизованные


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