28 Апреля 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге будут соревноваться лучшие яхтсмены России

С 29 апреля по 1 мая на городском пруду уральской столицы пройдет открытый чемпионат Екатеринбурга по парусному спорту в классе яхт SB20, который является первым этапом Кубка уральских озер.

Организаторами регаты выступают АНО спортивный клуб "Повелитель паруса" и компания "Атомстройкомплекс", акционер которой Павел Кузнецов является чемпионом мира в классе SB20 2014 года, чемпионом мира в классе Melges 32 в 2017, 2018 и 2021 годах, чемпионом Европы в матчевых гонках. На протяжении многих лет он содействует развитию парусного спорта на Урале.

Гонки будут проходить от Макаровского моста до Плотинки, выход на воду – с причала Октябрьской площади. Наблюдать за гонками зрителям будет комфортно с любого берега.

"В чемпионате Екатеринбурга примет участие 21 команда, в их числе – как начинающие спортсмены, так и мастера спорта, чемпионы России и мира. Однако предсказать, кто победит в соревнованиях на городском пруду Екатеринбурга, практически невозможно. Окружающая пруд застройка влияет на направление и порывы ветра, что в сочетании с небольшим размером акватории усложняет управление судном. В этом году мы посвящаем чемпионат предстоящему 300-летнему юбилею города и вместе с главным застройщиком города компанией "Атомстройкомплекс" хотим в первую очередь устроить грандиозный, красивый праздник для всех жителей и гостей Екатеринбурга, познакомить горожан с яхтенным спортом. Приходите, будет интересно!", - рассказал президент АНО спортивный клуб "Повелитель паруса" и организатор чемпионата Евгений Неугодников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", у жителей города есть шанс прокатиться на одной из яхт по акватории городского пруда вечером 29 апреля – прогулки под парусом компания разыгрывает в своих соцсетях.

Расписание регаты

29 апреля, сб

С 13.00 до 17.30 – тренировочные заезды, гонки юниоров

С 17.45 до 18.55 – прогулочные заезды победителей розыгрыша поездок

30 апреля, вс

С 10.00 до 17.00 – гонки

В 13.00 – торжественное открытие чемпионата

1 мая, пн

С 10.00 до 17.00 – гонки

В 18.00 – торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей.

Теги: яхты, чемпионат, Екатеринбург


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