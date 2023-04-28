Центробанк: инфляция в России в этом году составит 4,5-6,5%

Годовая инфляция в марте существенно снизилась (до 3,5% против 11% в феврале), но это объясняется эффектом высокой базы в зимние месяцы. На 24 апреля инфляция составила 2,5%, а с конца 2022 года – около 4% в пересчете на год, говорится в сообщении Центрального банка России, посвященном ключевой ставке.

"В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время, по прогнозу Банка России, во второй половине 2023 года он начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен лета 2022 года и увеличения с умеренных уровней устойчивого инфляционного давления", - сообщили в ЦБ.

В итоге регулятор ожидает инфляцию в 4,5-6,5% по итогам 2023 года и около 4% в 2024 году. Ранее ЦБ сообщал, что инфляция в 4% является для него целевой.