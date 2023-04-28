Центробанк России пятый раз подряд оставляет ключевую ставку на уровне 7,5%

Центральный банк России уже пятый месяц подряд на заседаниях совета директоров оставляет без изменения ключевую ставку – 7,5%.

"Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий", - говорится в комментарии регулятора к решению по ставку.

ЦБ пересмотрел параметры своего февральского прогноза: оказалось, что экономическая активность в стране растет быстрее. Но есть и факторы, влияющие на рост инфляции: рост бюджетных расходов и ухудшение условий внешней торговли, а также рекордно низкая безработица

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.