Улицы Нового Уренгоя затопило тающим снегом: жители города хотят пересесть на лодки

Жители Нового Уренгоя в соцсетях жалуются на затопленные улицы, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" горожане публикуют фотографии и видеозаписи гигантских луж, которые простираются по всей дороге.

"Лодку что ли приобрести?" - задается автор поста.

"Мы вчера тут шли... это нечто! Как озеро... мкр Юбилейный", - пишут подписчики группы в комментариях.

"Пенопластовый плотик надо", "Выходные, пора рыбачить", - иронизируют горожане.

"Что-то можно сделать с этой лужей по адресу Геологоразведчиков, дом 1? Воде уходить некуда, скоро в подъезд пойдет. Можно же откачать эту воду", - возмущаются новоуренгойцы.

Вместе со снимками луж жители города выкладывают также фотографии неубранного снега и отмечают, что скоро весь город уйдет под воду.