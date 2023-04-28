ХК "Автомобилист" продлил контракт с защитником Гуркиным до 2026 года

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с защитником команды Ефимом Гуркиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, новое соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2026 года. Гуркин уже провел в Екатеринбурге четыре сезона. За это время защитник принял участие в 284 матчах КХЛ, в которых набрал 54 (9+45) очков. А в прошлом сезоне Ефим с 20 очками стал вторым по результативности защитником "Автомобилиста" вслед за Ником Эбертом.

Сразу после подписания нового контракта Гуркин заявил, что хочет выиграть с екатеринбургской командой Кубок Гагарина.

"Три года – хороший срок, спасибо руководству и тренерам за доверие, для меня было важно остаться здесь на длительный период. Хочу именно с "Автомобилистом" выиграть Кубок Гагарина – город и болельщики заслужили этого, и хочется принести им эту радость!", - отметил хоккеист.

Напомним, недавно уральский клуб заключил новый контракт с нападающим Стефаном Да Костой.