28 Апреля 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ХК "Автомобилист" продлил контракт с защитником Гуркиным до 2026 года

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с защитником команды Ефимом Гуркиным.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, новое соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2026 года. Гуркин уже провел в Екатеринбурге четыре сезона. За это время защитник принял участие в 284 матчах КХЛ, в которых набрал 54 (9+45) очков. А в прошлом сезоне Ефим с 20 очками стал вторым по результативности защитником "Автомобилиста" вслед за Ником Эбертом.

Сразу после подписания нового контракта Гуркин заявил, что хочет выиграть с екатеринбургской командой Кубок Гагарина.

"Три года – хороший срок, спасибо руководству и тренерам за доверие, для меня было важно остаться здесь на длительный период. Хочу именно с "Автомобилистом" выиграть Кубок Гагарина – город и болельщики заслужили этого, и хочется принести им эту радость!", - отметил хоккеист.

Напомним, недавно уральский клуб заключил новый контракт с нападающим Стефаном Да Костой.

Теги: Автомобилист, Гуркин, защитник, контракт


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