Неизвестный беспилотник мешал сесть самолету в Шереметьево, - Shot

Неизвестный дрон мешал сесть самолету в Шереметьево, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел 27 апреля. Беспилотник размерами примерно 10х20 см заметил экипаж Boeing 737-800 "Победы", летевшего из Нижнекамска в Москву. Аппарат был довольно близко к борту, но судно удалось посадить без происшествий.

Shot также сообщает об аналогичном случае, произошедшем в Домодедово 25 апреля. Пилот Boeing авиакомпании NordStar сообщил, что рядом с ним на подлете к аэропорту пролетел беспилотник. Посадка произошла в штатном режиме.

В феврале сообщалось, что в воздушном пространстве над Петербургом введен план "Ковер", который предполагает запрет на полеты всех гражданских судов. Воздушное пространство было закрыто в радиусе 200 км от аэропорта Пулково.

По некоторым данным, причиной для беспокойства стал беспилотник, который был замечен примерно в 200 км от города. Однако официально эту информацию власти не подтверждали.