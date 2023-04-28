28 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске ограничат движение на трех улицах на 2,5 месяца

В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта на трех улицах в Тракторозаводском районе из-за ремонта теплотрассы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, будет ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки и по улице Танкистов от дома № 148 до дома № 152а при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 1 мая по 15 июля. С 15 июня по 30 июня будет ограничено движение по улице Салютной в районе дома № 148 по улице Танкистов.

Подрядчик должен восстановить нарушенное благоустройство до 25 июля.

Теги: ремонт теплотрассы, ограничение движения,


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