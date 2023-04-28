Новые форматы "Бессмертного полка" позволят астраханцам достойно почтить подвиг предков-победителей

Как известно, в 2023 году «Бессмертный полк» в стране пройдёт в новом формате. Традиционное шествие отменили во всех регионах в целях безопасности, будет использовано много новых форматов.

Начальник Астраханского регионального штаба движения «Юнармия» Павел Мамонтов отмечает, что соблюдение безопасности сегодня крайне важно, но новые форматы народной акции позволяют достойно чтить подвиги предков.

«Не важно, как почтить память героя-ветерана - портретом на груди или фотографией онлайн. Несмотря на трудное время, мы соблюдаем традиции Дня Победы. Наши военнослужащие знают, что отстаивают страну не напрасно, что их ждут дома, а подвиги ценят», - считает Павел Мамонтов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, волонтеры Победы и юнармейцы организуют поздравления и персональные парады под окнами ветеранов. Астраханцам предлагают почтить память героев Великой Отечественной войны, прикрепив портрет на окна своего дома, автомобиля или распечатав его на одежде или бейдже. Также фото ветерана можно поставить на аватар в соцсетях, а историю подвига разместить на просторах интернета с хештегом #НашБессмертныйполк.

В областном центре - городе Астрахани запланированы праздничные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В частности, состоятся торжественное построение войск, выставка военной техники и парадный строй кораблей. 8 мая 2023 года – воинский ритуал и церемонии возложения венков к памятникам и обелискам воинской Славы.