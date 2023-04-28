Ашманов заявил о засилье деструктивного контента в ВК

28 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Ашманов заявил о засилье деструктивного контента в ВК

В сети "ВКонтакте" в огромное количество деструктивного контента, который соцсеть даже не пытается зачистить. Об этом заявил специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов на XII Форуме безопасного интернета.
Читайте также:

Он рассказал, что соцсеть требует предписания прокуратуры, чтобы что-то заблокировать. Но сам ВК этим почему-то не занимается.

"Работать через прокуратуру в условиях информационной войны – это просто издевательство (аплодисменты в зале. - прим. Накануне.RU). Более того, есть скрины общения администратора ВК с модератором абсолютно токсичного паблика, где администратор ВК помогает ему отбиться от родительского сообщества, вместо того чтобы просто закрыть паблик. Я не понимаю, почему ВК проявляет такую "упругость", - рассказал эксперт.

Когда вице-президент "ВКонтакте" по связям с общественностью Алексей Меркутов сослался на большой объем контента, Ашманов призвал не морочить людям голову, потому что весь контент легко распознается с помощью ИИ. Это давно умеют делать, и ничего сложного здесь нет.

"У вас такого контента просто гора!.. Вы нам голову морочите, ничего у вас не работает!" - эмоционально заявил Ашманов, когда Меркутов стал заверять, что соцсеть работает над этим, и пользователи могут жаловаться в администрацию соцсети. Эксперт не исключает, что за этим могут стоять и какие-то тайные интересы компании.

Сейчас наступила новая эпоха. Уже выпущены большие языковые и графические модели типа GPT, которые в состоянии генерировать миллионы сообщений в день. А цифровые платформы об этом вообще не задумываются. В результате ВК, например, становится непонятно чьим оружием, заключил Ашманов.

Теги: Игорь Ашманов, ВКонтакте, соцсеть, контент


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети