Ашманов заявил о засилье деструктивного контента в ВК

В сети "ВКонтакте" в огромное количество деструктивного контента, который соцсеть даже не пытается зачистить. Об этом заявил специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов на XII Форуме безопасного интернета.

Он рассказал, что соцсеть требует предписания прокуратуры, чтобы что-то заблокировать. Но сам ВК этим почему-то не занимается.

"Работать через прокуратуру в условиях информационной войны – это просто издевательство (аплодисменты в зале. - прим. Накануне.RU). Более того, есть скрины общения администратора ВК с модератором абсолютно токсичного паблика, где администратор ВК помогает ему отбиться от родительского сообщества, вместо того чтобы просто закрыть паблик. Я не понимаю, почему ВК проявляет такую "упругость", - рассказал эксперт.

Когда вице-президент "ВКонтакте" по связям с общественностью Алексей Меркутов сослался на большой объем контента, Ашманов призвал не морочить людям голову, потому что весь контент легко распознается с помощью ИИ. Это давно умеют делать, и ничего сложного здесь нет.

"У вас такого контента просто гора!.. Вы нам голову морочите, ничего у вас не работает!" - эмоционально заявил Ашманов, когда Меркутов стал заверять, что соцсеть работает над этим, и пользователи могут жаловаться в администрацию соцсети. Эксперт не исключает, что за этим могут стоять и какие-то тайные интересы компании.

Сейчас наступила новая эпоха. Уже выпущены большие языковые и графические модели типа GPT, которые в состоянии генерировать миллионы сообщений в день. А цифровые платформы об этом вообще не задумываются. В результате ВК, например, становится непонятно чьим оружием, заключил Ашманов.