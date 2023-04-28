28 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Глава Wildberries заявила по планах провести ребрендинг маркетплейса

Wildberries планирует провести ребрендинг, маркетплейс ищет новые варианты логотипа, сообщила генеральный директор и основательница компании Татьяна Бакальчук.

"Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный", — приводит ее слова РИА Новости.

При этом предпринимательница заверила, что речи о смене названия с Wildberries на "Ягодки" не идет.

Напомним, в августе прошлого года Wildberries безо всякой на то причины переименовался – на его главной странице появилось название "Ягодки" (дословный перевод английского слова "wildberries"). Уже на следующий день интернет-магазин вернул себе свое прежнее название.

В марте работники WB начали всероссийскую забастовку из-за новых штрафов в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. Представители ПВЗ добивались отмены данных штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. Позже сообщалось, что руководство маркетплейса Wildberries согласилось изменить правила работы с пунктами выдачи заказов.

Теги: Wildberries, Бакальчук, ребрендинг


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