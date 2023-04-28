28 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге опрокинулся автозак с задержанными

На улице Готвальда в Екатеринбурге произошла авария с участием автозака.

ДТП случилось сегодня днем. Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой и в итоге опрокинулся на бок. Известно, что внутри автозака перевозили заключенных. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Накануне.RU, что в автозаке УМВД по Екатеринбургу находились пятеро задержанных. По его данным, их перевозили для этапирования в различные исправительные колонии.

ДТП с автозаком в Екатеринбурге(2023)|Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

"Одному из них потребовалась медицинская помощь, которую на месте происшествия оказывают врачи "неотложки". Если госпитализация ему не потребуется, мужчина вместе с другими задержанными будет доставлен по назначению другим автозаком, который уже находится на месте столкновения. Водитель иномарки Chevrolet Lanos при опросе пояснил, что в самый последний момент увидел спецсигналы служебного транспорта", - рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что сейчас ведется тщательное разбирательство. Обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.

Теги: автозак, ДТП, Екатеринбург


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