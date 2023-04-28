На Ямале судят машиниста плавучего крана за смерть рабочего

В Новом Уренгое будут судить машиниста плавучего несамоходного полноповоротного крана за нарушение правил безопасности при проведении работ, что привело к гибели человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

Трагедия произошла в июле прошлого года на причале "Ямалфлот" в Салехарде. Машинист, выполняющий разгрузку бетонных кирпичей-пеноблоков с несамоходной баржи-площадки, допустил нахождение под грузом стропальщика, находившегося на платформе грузового автомобиля, тем самым нарушив требования правил охраны труда.

Упаковочная лента разорвалась. Груз рухнул на стропальщика, от чего тот погиб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.