В ФРГ заявили, что поставки Киеву танков Leopard 1 начнутся в середине года

Поставки Киеву до 80 танков Leopard 1 начнутся в середине года. Об этом сообщил глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус, пишет РИА Новости.

В марте на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством Германии.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания передадут Киеву танки Leopard 2 лишь в 2024 году.

Всего в коалицию по поставкам Киеву немецких танков Leopard вошли восемь стран. Несколько военных машин уже были замечены в зоне проведения спецоперации, в частности, в районе Артемовска в ДНР и под Херсоном.