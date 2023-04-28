Заседание челябинского ЗСО не состоялось из-за отсутствия кворума

В Челябинской области не состоялось заседание Законодательного собрания региона. Депутаты не смогли собрать кворум, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседание пришли только 36 депутатов из 60. Кворум собрать не удалось. "Принято решение о выборе другой даты заседания, о чем мы уведомим вас дополнительно", - сообщил депутатам вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов.

Традиционно заседания ЗСО проводятся в последний четверг месяца. Но в этом месяце заседание должно было пройти в пятницу, 28 апреля.