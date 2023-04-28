28 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле дети подкладывали камни на рельсы, по которым ходят поезда

В Нижнем Тагиле установили детей, подкладывавших камни на рельсы, по которым ходят поезда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, машинист грузового поезда в пути следования на станции Старатель заметил группу детей, которые бегали по железнодорожным путям и накладывали на рельсы посторонние предметы. Сотрудник рассказал об этом транспортным полицейским.

Прибывшие на место силовики установили троих несовершеннолетних 2008 и 2012 годов рождения. Дети гуляли в зоне интенсивного движения поездов и из любопытства накладывали камни на рельсы. После этого начальник отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Нижний Тагил Наталья Грасмик провела с подростками и их родителями беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Она напомнила об ответственности родителей за организацию досуга своих детей.

Как добавили в полиции, законные представители юных нарушителей привлечены к административной ответственности.

Теги: рельсы, дети, поезда, Нижний Тагил


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