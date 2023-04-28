В Челябинской области мобилизованного приговорили к 5 годам в колонии за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорили к 5 годам колонии общего режима мобилизованного за самовольное оставление части, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Мужчина был призван на военную службу по мобилизации. Военнослужащий не прибыл из увольнения 6 ноября с целью временно уклониться от прохождения военной службы.

"Находясь незаконно вне части он проводил время по своему усмотрению, обязанности по военной службе не исполнял, в правоохранительные органы и органы военного управления по вопросу дальнейшего прохождения военной службы не обращался", - говорится в сообщении.

22 января он пришел в полицию и и заявил о себе как о военнослужащем, совершившем неявку в срок без уважительных причин на службу.