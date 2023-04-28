Украинская ракета попала в жилой дом в Умани

Украинская ракета системы ПВО попала в многоэтажный дом в Умани (Черкасская область) при попытке сбить российскую ракету. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

В ночь на 28 апреля по всей республике украинский режим объявил воздушную тревогу. Появились сообщения о работе ПВО.

Трагедия произошла ночью. Позже появились кадры, на которых хорошо видны взрывы ракет ПВО в небе прямо над жилым районом, после которых крылатые ракеты отклоняются от курса. Ракета попала в верхний угол дома, который был практически разрушен, а уцелевшая сторона дома охвачена пламенем. Погибли сразу минимум десять человек, много раненых, под завалами остаются люди. В городе объявлен трехдневный траур.

"Военное обозрение" пишет, что именно непрофессиональная попытка перехвата крылатой ракеты, которая была нацелена на один из военных объектов Черкасской области, привела к трагедии. Также нельзя исключать и провокации с целью втянуть в конфликт Израиль. Известно, что Умань является центром брацлавского хасидизма (одно из течений иудаизма).

"Пока непонятно, то ли это была зенитная ракета, то ли остатки сбитой российской ракеты. Вот такие случаи украинская пропаганда раздувает, чтобы сеять ненависть в сердцах украинцев. Притом что сама же признает, что в большинстве случаев это результат попадания ракет С-300, задача которых сбивать самолеты и ракеты противника. И большинство подобных случаев - это следствие корявой работы украинской системы ПВО. И настоящими преступниками являются те, кто располагает зенитно-ракетные комплексы так, чтобы они сбивали российские ракеты на городами Украины, хотя можно их разместить вне пределов городов. Но тогда они будут легко поражены российскими ракетными комплексами. Банде Зеленского абсолютно наплевать на население", - прокомментировал обозреватель Юрий Подоляка.