В Югре пострадавшая от нападения пса получит 200 тысяч

В Нефтеюганске пенсионерка, пострадавшая от нападения собаки, получит компенсацию за нападение животного.

По данным прокуратуры Югры, в ноябре 2022 г. во дворе жилого дома на пенсионерку напала собака. Пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали. Нападение собаки стало возможным из-за того, что местные власти некачественно ловили бездомных собак.

Нефтеюганский межрайонный прокурор подал в суд на администрацию Нефтеюганска, требуя компенсировать пострадавшей вред. Суд удовлетворил иск, взыскано 200 тыс. руб.