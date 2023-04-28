Премьер-министр Беларуси приедет в Екатеринбург с рабочим визитом

Екатеринбург с рабочим визитом посетит премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА. На данный момент Головченко находится в командировке в Иркутске, однако уже сегодня собирается встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"После посещения Иркутской области сегодня Роман Головченко прибудет в Свердловскую область и в Екатеринбурге встретится с губернатором российского региона Евгением Куйвашевым в формате один на один", - сообщает издание.

Напомним, что премьер-министр также должен возглавить делегацию страны на предстоящей в Екатеринбурге международной промышленной выставке "Иннопром". Выставка пройдет с 10 по 13 июля 2023 года в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Страной-партнером в этом году станет Беларусь.