Производители валенок получат отсрочку от уплаты налогов

Производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года или рассрочку этих платежей на три года. Такое постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Это произошло за счет включения производства валяной обуви и обуви из войлока в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами. Производители этой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь. Время массового спроса на такую продукцию приходится на сентябрь – декабрь.

Возможность рассрочить или отсрочить уплату налогов позволит производителям сократить объемы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на закупку сырья, обновление оборудования или на дополнительные выплаты сотрудникам, отмечают в Правительстве.

Всего в перечне сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами, около 40 направлений. Среди них: растениеводство, животноводство, производство молочной продукции, переработка и консервирование рыбы, производство кукурузного масла, заготовка и вывозка древесины,

производство изделий из натурального меха, охотничий промысел, добыча драгоценных металлов и драгоценных камней из россыпных месторождений, перевозка пассажиров и грузов речным и морским транспортом и др.



