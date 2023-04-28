28 Апреля 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутаты Нижневартовска провели очередное заседание

13 вопросов повестки дня рассмотрели сегодня депутаты Думы Нижневартовск на очередном заседании городского парламента. Как передает корреспондент Накануне.RU, один из них вызвал наибольшее количество вопросов народных избранников - информация о состоянии законности и результатах прокурорского надзора на территории города Нижневартовска за 2022 год от Прокурора города Максима Мавлютова.

депутаты думы нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

В 2022 году прокуратурой Нижневартовска вскрыто более 3,5 тысяч нарушений закона, принесено 150 протестов, внесено 570 представлений, к административной ответственности по постановлениям прокурора привлечено – 250 лиц, в суд направлено более 700 исков, по материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 18 уголовных дел.

дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Серьезным вызовом для общества в прошедшем году стала ситуация, связанная с кратным ростом половой преступности в отношении несовершеннолетних, а также ряд чрезвычайных ситуаций, произошедших со школьниками, в том числе, и в стенах учебного заведения. Разбираясь в каждом случае совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, мы каждый раз выявляли просчеты в деятельности органов системы профилактики, образовательных учреждений и органов внутренних дел. Ряд фактов показал, что некоторые школы продолжают скрывать проблемы от компетентных органов, стараются «не выносить мусор из избы», что приводит к чрезвычайным ситуациям и трагедиям», - сообщил прокурор города Нижневартовска.

Депутаты думы города выразили озабоченность этим вопросом и уточнили - по всем ли подобным выявленным фактам виновные понесли наказание.

депутаты(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Строительство окружной клинической больницы также на контроле у прокуратуры. Уже в текущем году внесено 2 представления застройщику, направлены соответствующие письма в окружное Управление капитального строительства.

Отдельно Максим Мавлютов остановился на трагедии, произошедшей в Нижневартовске в прошлом году и унесшей жизни 10 человек – взрыве газа в доме 6а по улице Мира.

депутаты(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Ситуация показала, что надлежащий контроль и надзор за деятельностью опасных производственных объектов, реализующих газ, в городе не обеспечен. Почти все городские газовые заправки работали с нарушениями закона, а 2 индивидуальных предпринимателя, реализовывавших газ населению, не имели на это лицензии. В деятельности 14 хозяйствующих субъектов, осуществляющих эксплуатацию более 20 автогазозаправочных станций, нами выявлено свыше 130 нарушений требований закона о промышленной и пожарной безопасности», - сообщил депутатам прокурор.

алексей сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Дума Нижневартовска, органы местного самоуправления находимся на постоянной связи с прокуратурой Нижневартовска. У нас выстроена эффективная модель взаимодействия. Уверен, что так будет и впредь», - резюмировал председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов.

Теги: дума нижневартовска, алексей сатинов, преступления против несовершеннолетних, административные нарушения, прокурор города нижневартовска


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