В Тюменской области подросток после конфликта потерял память

В Вагайском районе Тюменской области следователи начали расследовать обстоятельства конфликта, в результате которого подросток потерял память.

По данным областного управления СКР, подозреваемый – 36-летний житель Вагайского района. По версии следствия, вечером 25 апреля он во время ссоры с подростком бросил в него металлическую трубу. Она попала пострадавшему в голову, травма оказалось тяжелой, он госпитализирован.

Отметим, по некоторым данным, из-за травмы у подростка якобы развилась ретроградная амнезия.