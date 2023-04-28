Андрей Травников поздравил и наградил лучших педагогов Новосибирской области

28 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников поздравил и наградил лучших педагогов Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии, посвященной подведению итогов профессиональных педагогических конкурсов Новосибирской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Церемония объявления лауреатов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года» состоялась накануне в театре «Глобус». В ней приняли участие около 500 лучших представителей системы образования Новосибирской области.

сцена, учителя(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Приветствую и поздравляю всех с 30-м областным конкурсом «Учитель года», который проходит в Год педагога и наставника. Поздравляю с тем, что лучшие традиции новосибирской системы образования не только продолжаются, но и преумножаются. Новосибирское педагогическое сообщество очень сплоченное, семейное, с открытыми, особыми взаимоотношениями. Благодаря этим традициям система образования Новосибирской области не только стремиться к той цели, которую мы перед собой поставили, стать лучшей в стране, но и помогает создавать хороших учителей. А хороший учитель – это особая ценность, для всего общества, и для каждого из нас. Хороший учитель, это не только тот, кто обучал и воспитывал, но и тот, кто оставляет в характере, в будущей биографии правильный, нужный след. Очень здорово, что таких людей во всех поколениях новосибирских педагогов очень много. Каждый, кто сегодня выходил на эту сцену – настоящий герой», – подчеркнул губернатор Андрей Травников. 

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

И по традиции губернатор объявил  имя абсолютного победителя. Им стала Алина Мальцева – учитель китайского языка новосибирской школы № 207.

награждение(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, областной конкурс проходит в 30-й раз. Участие в нем принимают 39 победителей муниципального этапа конкурса из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Также, с 15 марта по 6 апреля 2023 года, проводился региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» – профессиональный конкурс «Воспитатель года Новосибирской области». В отборе принимали участие 38 педагогических работников дошкольных образовательных организаций из 34 муниципальных районов и городских округов региона. А с 20 марта проходит областной конкурс профессионального мастерства «Педагог – психолог Новосибирской области». В 2023 году конкурс проводится уже в 12 раз. За эти годы в нем приняли участие 208 человек. Педагоги Новосибирской области дважды становились победителями во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России», четыре раза становились финалистами и вошли в десятку лучших педагогов страны. В 2023 году в конкурсе принимает участие рекордное количество педагогов – 27 человек из 18 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Указом Президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.
 

Теги: андрей травников, педагоги, профессиональный конкурс, год педагога и наставника


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети