Андрей Травников поздравил и наградил лучших педагогов Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии, посвященной подведению итогов профессиональных педагогических конкурсов Новосибирской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Церемония объявления лауреатов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года» состоялась накануне в театре «Глобус». В ней приняли участие около 500 лучших представителей системы образования Новосибирской области.

«Приветствую и поздравляю всех с 30-м областным конкурсом «Учитель года», который проходит в Год педагога и наставника. Поздравляю с тем, что лучшие традиции новосибирской системы образования не только продолжаются, но и преумножаются. Новосибирское педагогическое сообщество очень сплоченное, семейное, с открытыми, особыми взаимоотношениями. Благодаря этим традициям система образования Новосибирской области не только стремиться к той цели, которую мы перед собой поставили, стать лучшей в стране, но и помогает создавать хороших учителей. А хороший учитель – это особая ценность, для всего общества, и для каждого из нас. Хороший учитель, это не только тот, кто обучал и воспитывал, но и тот, кто оставляет в характере, в будущей биографии правильный, нужный след. Очень здорово, что таких людей во всех поколениях новосибирских педагогов очень много. Каждый, кто сегодня выходил на эту сцену – настоящий герой», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

И по традиции губернатор объявил имя абсолютного победителя. Им стала Алина Мальцева – учитель китайского языка новосибирской школы № 207.

Напомним, областной конкурс проходит в 30-й раз. Участие в нем принимают 39 победителей муниципального этапа конкурса из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Также, с 15 марта по 6 апреля 2023 года, проводился региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» – профессиональный конкурс «Воспитатель года Новосибирской области». В отборе принимали участие 38 педагогических работников дошкольных образовательных организаций из 34 муниципальных районов и городских округов региона. А с 20 марта проходит областной конкурс профессионального мастерства «Педагог – психолог Новосибирской области». В 2023 году конкурс проводится уже в 12 раз. За эти годы в нем приняли участие 208 человек. Педагоги Новосибирской области дважды становились победителями во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России», четыре раза становились финалистами и вошли в десятку лучших педагогов страны. В 2023 году в конкурсе принимает участие рекордное количество педагогов – 27 человек из 18 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Указом Президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

