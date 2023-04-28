28 Апреля 2023
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Общество Омская область
Фото: пресс-служба губернатора Омской области

Врио губернатора Омской области посадил за руль своей машины бабушку

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко опубликовал видео с объезда сгоревших в регионе деревень. Внимание пользователей привлекла водительница руководителя региона – бабушка в цветастом платочке, которая пытается справиться с рычагом переключения передач в УАЗе с открытым верхом. Хоценко невозмутимо говорит, что "много, конечно, погорело", проезжая мимо пепелища.

Виталий Хоценко стал врио губернатора Омской области месяц назад. До этого он почти год возглавлял правительство ДНР.

Теги: виталий хоценко, омская область, пожар, пиар, бабушка


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