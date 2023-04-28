Врио губернатора Омской области посадил за руль своей машины бабушку

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко опубликовал видео с объезда сгоревших в регионе деревень. Внимание пользователей привлекла водительница руководителя региона – бабушка в цветастом платочке, которая пытается справиться с рычагом переключения передач в УАЗе с открытым верхом. Хоценко невозмутимо говорит, что "много, конечно, погорело", проезжая мимо пепелища.

Виталий Хоценко стал врио губернатора Омской области месяц назад. До этого он почти год возглавлял правительство ДНР.