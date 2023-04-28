28 Апреля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России
Фото: t.me/avbogomaz

ВСУ обстреляли поселок под Брянском, один из снарядов упал рядом со школой

При обстреле Брянской области ВСУ в поселке Суземка один из снарядов взорвался у школы, где шли занятия, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, детей эвакуировали из учебного заведения. Отмечается, что школы Суземки не попали в список учреждений, которые перешли на дистант в прошлом году.

Всего по поселку за сегодняшнее утро зафиксировано порядка десяти прилетов. Кроме того, минувшей ночью беспилотник ВСУ атаковал Суземский район. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз, местные жители не пострадали. Повреждены гараж и автомобиль, который находился в гараже, а также один дом.

Теги: поселок суземка, школа, снаряд


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