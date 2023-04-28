В Челябинской области водитель фуры получил условный срок за ДТП, в котором погибла женщина

В Челябинской области водителя фуры приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за ДТП, в котором погибла женщина и пострадал мужчина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла 9 января на 1589 км трассы М-5. По версии следствия, водитель МАЗ с прицепом-фургоном выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Chevrolet Lanos, в котором находилось два пассажира.

В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля погибла, водителю причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель фуры признал вину и возместил потерпевшим моральный вред в размере 400 тыс. руб.