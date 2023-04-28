28 Апреля 2023
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Армия и ВПК Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Депутаты ЗакСобрания и муниципальных дум Иркутской области закупили автомобили для отправки в зону СВО

В рамках телемарафона «Все для Победы», организованного Законодательным Собранием Иркутской области при поддержке губернатора региона, депутатов муниципальных дум, общественных организаций была собрана техника на общую сумму около 15 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО региона.

Напомним, в марафоне приняли участие спикер областного парламента Александр Ведерников, губернатор Игорь Кобзев, координатор регионального проекта «Золотые руки ангела» Евгений Идрисов, а также другие волонтеры и общественники, представители штаба «Народного фронта» в Иркутской области.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Депутаты регионального парламента Иркутской области закупили несколько автомобилей. Три машины подготовил к отправке Олег Попов -  два джипа УАЗ и один УАЗ «буханка». Парламентарий купил автомобили у жителей Иркутска, Братска и Тулуна.

«Эти машины поедут адресно, конкретно к нашим братчанам, и надеюсь, что спасут чьи-то жизни. Это нормально, по всей стране люди собирают, кто что может. Кто-то носки отправляет, кто-то ящик тушенки, кто-то машину. Поэтому по мере возможности помогаем», – сказал депутат Олег Попов.

Также к отправке в зону СВО готовят пикап, который приобрел депутат Денис Шершнев, и несколько машин УАЗ «Патриот». В настоящий момент автомобилям укрепляют корпус и повышают грузоподъемность.

«Мы помогаем разными путями, передали нашим землякам и бытовые вещи первой необходимости, наши сотрудники по своей инициативе собирают денежные средства», – рассказал депутат Денис Шершнев.

автомобили, ж/д платформа(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Кроме того, в рамках телемарафона машины высокой проходимости приобрели председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев, председатель Думы Шелеховского района Федор Саломатов, думы муниципальных образований Черемхово, Черемховского, Заларинского и Баяндаевского районов.

Теги: депутаты иркутского заксобрания, сво, телемарафон, буханка, уаз, автомобили


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