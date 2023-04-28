В Екатеринбурге не собираются открывать консульство Шри-Ланки

Консульство Шри-Ланки в Екатеринбурге открывать не будут. Об этом сообщают в посольстве страны в Москве, передает РИА Новости. Там также добавили, что в настоящее время в уральской столице почетный консул - депутат заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов.

Ранее об открытии консульства в столице Урала заявила посол страны в России профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге, будучи на встрече с коллегами на Евразийском экономическом форуме молодежи в Екатеринбурге.

Напомним, что из Екатеринбурга в Шри-Ланку хотят запустить прямой авиарейс. Какая авиакомпания планирует выполнять рейсы, пока не уточняется.