Глава Зауралья встретился с погорельцами
Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с погорельцами в пункте временного размещения в Лесниках. Он пообщался с ними, а также с теми, кто оформляет документы на первом этаже.
Идет работа по восстановлению документов личности, на недвижимость, банковских карт, уточнил Шумков в своем telegram-канале.
По информации от начальника штаба – руководителя управления МЧС, идёт возгорание нескольких домов на станции Юрахлы. Снова станция, как и Логоушка и Утяк, уточнил Шумков. Снова железная дорога, как в Керамзитном. Туда направят имеющиеся силы и средства.
Шумков проинформировал Южно-Уральское управление РЖД о происходящем и потребовал принять исчерпывающие конкретные меры по обеспечению порядка и безопасности.
Ранее управление Роспотребнадзора не выявило превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе загрязняющих веществ после пожаров близ Кургана.