Глава Зауралья встретился с погорельцами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с погорельцами в пункте временного размещения в Лесниках. Он пообщался с ними, а также с теми, кто оформляет документы на первом этаже.

Идет работа по восстановлению документов личности, на недвижимость, банковских карт, уточнил Шумков в своем telegram-канале.

По информации от начальника штаба – руководителя управления МЧС, идёт возгорание нескольких домов на станции Юрахлы. Снова станция, как и Логоушка и Утяк, уточнил Шумков. Снова железная дорога, как в Керамзитном. Туда направят имеющиеся силы и средства.

Шумков проинформировал Южно-Уральское управление РЖД о происходящем и потребовал принять исчерпывающие конкретные меры по обеспечению порядка и безопасности.

Ранее управление Роспотребнадзора не выявило превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе загрязняющих веществ после пожаров близ Кургана.