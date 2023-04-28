28 Апреля 2023
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Общество Украина
Фото:instagram.com/durov

Украинские власти хотят контролировать Telegram

Украинские власти собираются ввести "регулирование" мессенджера Telegram. Пока не слишком понятно, каким образом и какие нормативы будут внедряться.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Telegram не попадает под закон "О медиа" и является неким закрытым, неподконтрольным сообществом, тогда как остальные медиа являются открытыми.

"Telegram-каналы собирают средства, и мы не знаем, платят ли они налоги - это первый вопрос. Второй - это опять-таки с точки зрения прозрачности, собственности, сотрудничества с обществом и понимания того, каким образом это взаимодействие происходит", - сказал Ткаченко.

Ранее в Бразилии суд заблокировал Telegram за отказ администрации мессенджера передать силовикам переписку подозреваемых. Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания пожертвует легальным присутствием в стране, но не будет предавать пользователей, тем более, что это технически невозможно в данном случае – переписка хранится на устройствах людей, а не на серверах компании.

Теги: telegram, контроль, закон, мессенджер


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