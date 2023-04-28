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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

Суд продлил домашний арест бывшего зампреда правительства Пермского края

Экс- зампред правительства – руководитель аппарата правительства Пермского края Елена Лопаева, которой вменяют хищение более 54 млн руб. средств благотворительного фонда "Содействие XXI век", оставлена под домашним арестом.

Ходатайство ГСУ СКР поддержал Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород), пишет РБК-Пермь. Домашний арест продлен до 8 мая.

Напомним, дело о хищениях в фонде "Содействие — XXI век" было возбуждено осенью 2019 г. Его соединили с расследованием фактов причинения имущественного ущерба путем обмана без цели хищения. По версии следствия, Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот обеспечивала директор фонда Найданова. Ранее она призналась в содеянном и дала показания на Лопаеву.

Теги: Елена Лопаева, мошенничество, уголовное дело, Содействие XXI век


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