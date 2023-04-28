28 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Сосьве приступили к капитальному ремонту многоквартирников, пострадавших от пожара

В поселке Сосьва приступили к капитальному ремонту двух многоквартирных домов, пострадавших от крупного пожара. Речь идет о двухэтажных домах 80-ых годов постройки на улицах Виктора Романова и Щелканова. В общей сложности там находится 32 квартиры.

"К работам приступил опытный подрядчик, который осуществляет капремонты многоквартирных домов в соседних городах. Строители уже оценили объем работ и завозят материалы. В домах будут заменены перекрытия, все коммуникации, окна, двери и проведен ремонт подъездов и квартир", — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Еще два двухэтажных дома на улице Щелканова были признаны аварийными и подлежат сносу. В ближайшее время на улицах будет восстановлено освещение, а к отопительному сезону отремонтируют котельную и заменят 2,5 км тепловых и водопроводных сетей.

Напомним, что для всех погорельцев, оставшихся без крыши над головой, предоставлено временное жилье. Людям оказывается материальная, медицинская и психологическая помощь. Региональные власти также пообещали возвести в поселке 60-квартирный дом для пострадавших.

Вчера, спустя почти двое суток огнеборцы смогли ликвидировать пожар. В это же время сотрудники СКР задержали двоих подозреваемых в пожаре в Сосьве. В причастности к пожару подозревают 29-летнего представителя местного деревоперерабатывающего предприятия и 40-летнего работника районного Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания.

Теги: Сосьва, капитальный ремонт, многоквартирник, пожар


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