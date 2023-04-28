28 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Hudson Institute проговорился: от Украины требуется отрезать Крым

Украина должна перейти в контрнаступление, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Об этом пишет американский Hudson Institute в докладе "Оценка украинского контрнаступления". Отмечается, что возвращение Крыма в состав России стало проблемой для США. Полуостров имеет важное стратегическое значение.
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"Черноморский флот РФ стал угрозой морской безопасности в регионе. Армада действует так, как будто Черное море является частью Российской Федерации... В настоящее время блокада Черноморского флота убивает украинскую экономику... Украине придется перерезать российское сухопутное сообщение с Крымом", - говорится в докладе.

Также признается невозможность постоянно снабжать Киев оружием. Пора уже украинскому режиму давать результат.

"Программа военной помощи Украине привела к истощению запасов многих важных боеприпасов, таких как артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и противотанковые управляемые ракеты. Европейская оборонная промышленность испытывает бóльшие трудности, чем американская. Статус-кво является несостоятельным. Украине необходимо попытаться коренным образом изменить политическую и военную динамику конфликта", - призывают американцы.

При этом признается, что контрнаступление необходимо не для полной победы (она едва ли возможна), а для улучшения сделочной позиции, чтобы Киев смог вести переговоры с позиции силы.

Наступление Киева должно быть молниеносным, предупреждают в США, и идти по направлению к Мелитополю, Бердянску и Мариуполю. Далее подробно описывается вооружение, которое могут использовать украинские войска.

Ранее в нескольких западных СМИ появились материалы о том, что Киеву жизненно необходимо наступать, так как без решительной победы поддержка Украины Западом может ослабнуть, и тогда Киев будет вынужден согласиться на переговоры с Россией с целью прекращения или замораживания военного конфликта. Как признал бывший посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу, это определит сделочную позицию Киева - улучшится ли она или станет более тяжелой. При этом американские официальные лица считают маловероятным резкое изменение динамики в пользу Украины.

Теги: Крым, Украина, контрнаступление


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