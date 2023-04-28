Москва выделила почти 6 млрд рублей на работу керченской паромной переправы

Несмотря на планы по скорейшему восстановлению Крымского моста, федеральные власти намерены вложиться и в поддержание паромного сообщения между Керчью и Краснодарским краем.

На поддержку этого вида транспорта между портами Керчь и Кавках из резервного фонда правительства России выделано 5,7 млрд руб.

Деньги получит ФГУП "НИКИ испытательных машин, приборов и средств измерения масс" – это предприятие обеспечивает работу шести паромов, которые сейчас перевозят не только людей и машины, но и ж/д технику.

"Работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта", - говорится в сообщении правительства.

По данным Минтранса России на 28 апреля, с начала октября (диверсия на Крымском мосту – прим. ред.) и до сегодняшнего дня через пролив в обе стороны перевезено более 136 тыс. пассажиров и более 109 тыс. единиц автотранспорта, 14 тыс. жЭд вагонов. Выполнено более 3,4 тыс. рейсов.