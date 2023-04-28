В Туве открылся крупнейший в России буддийский монастырь

Глава Тувы Владислав Ховальыг на своей странице "ВКонтакте" привел детали открытия в Кызыле крупнейшего буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг". Он построен на земле, которую еще в 1992 г. освятил Далай-Лама XIV.

Ховалыг поблагодарил всех, кто сделал возможным возведение обители, и особо отметил Культурный фонд имени Кужугета Шойгу. Глава республики благодарен всем, кто внес большие и малые пожертвования, вложил свой труд в возведение храма. Строителям, талантливым мастерам и художникам, волонтерам.

По данным администрации Тувы, открытие монастыря для верующих – завершение истории строительства длиной в 30 лет, начавшейся с первого и единственного визита в Туву 21 сентября 1992 г. Далай-ламы XIV. Во время визита им было освящено и благословлено место возведения монастыря. Позднее, в 2020 г., он дал название строящемуся монастырю – Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, на тибетском – "Тубтен Шедруб Линг". Завершение строительства монастыря – начало совершенно иного этапа развития буддизма не только в ресцублике, но и во всем центрально-азиатском регионе.

Уже с 29 апреля монастырь начнет проводить массовые молебны с участием верующих, которые в майские праздники будут проходить ежедневно. До 7 мая включительно жители и гости Тувы могут посетить служения в храме в любой удобный им день и время. Ежедневно священнослужители будут проводить утренние, дневные и вечерние молебны, завершая день монастырским ритуалом.