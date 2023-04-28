СМИ: Операторы начинают вводить плату за раздачу интернета с телефона

Популярная функция раздачи интернета с телефона станет платной для абонентов МТС. При включении функции автоматически активируется пакет на 50 ГБ, который стоит 49 руб. и действует сутки. Ежедневная раздача в течение месяца обойдется абоненту примерно в 1,5 тыс. руб. Оператор начал предупреждать клиентов о введении дополнительной платы с 4 мая, пишут "Ведомости".

Плата за раздачу коснется пакетов с безлимитным интернетом.

Вымпелком ("Билайн") тоже вводит такую платную опцию – она коснется последних тарифов UP и архивных тарифов с безлимитным интернетом. Плата составит 99 руб. в месяц или 3 руб. в сутки, когда пользователь раздает интернет. При этом раздача интернета у "Билайна" расходует трафик основного пакета, а не дополнительного, как у МТС. В компании отметили, что плата вводится только для новых абонентов.