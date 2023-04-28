В Челябинской области неизвестные подожгли сухую траву в лесу и скрылись

В Челябинской области неизвестные подожгли сухую траву. Их заметили сотрудники лесной охраны, но им удалось скрыться, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

Инцидент произошел на территории Верхнеуральского лесничества. При патрулировании лесного фонда был обнаружен автомобиль с лицами с признаками алкогольного опьянения, поджигающими сухую траву в лесу. Когда они заметили автомобиль лесной охраны, то скрылись.

Пожар удалось ликвидировать. На место вызвали сотрудников полиции для поиска виновных лиц.