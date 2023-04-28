28 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: УМВД России по Екатеринбургу

МВД будет выплачивать больше премий полицейским

Для сотрудников МВД будут введены дополнительные материальные поощрения. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

Так, МВД предлагает выплачивать премии сотрудникам, которые проходят обучение в ведомственных вузах. Среди них: командиры отделений, заместители командиров взводов, а также слушатели Академии управления МВД. Премия будет выплачивается ежемесячно в зависимости от результатов аттестации в процентах от оклада.

Также в случае рождения ребенка (усыновления или удочерения), если оба родителя являются сотрудниками МВД, будет выплачиваться дополнительная материальная помощь каждому из супругов. Сейчас родители должны выбрать, кто из них получит выплату.

Кроме того, предлагается снять ограничение на количество переработанных дней, за которые выплачивается компенсация.

Проект приказа вносит изменения в Порядок обеспечения денежным довольствием сотрудников органов внутренних ‎дел, утвержденный в 2021 году. По нему сотрудники МВД получают дополнительные выплаты за выслугу лет и надбавку за квалификационное звание, а также за особые условия службы.

Теги: МВД, полиция, премия


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