28 Апреля 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Официальный канал КВН&quot;

В команде КВН из МАИ объяснили шутки про электронные повестки и "Осколково"

Продюсер команды КВН "Сборная МАИ" Артур Туманян прокомментировал выступление команды в эфире Первого канала, где участники шутили над актуальными российскими событиями, в том числе, над электронными повестками.

По словам Туманяна, команда в целом часто выступает "на злобу дня", а главный фокус их материала направлен на будущее российской науки.

"Редакционная политика телевизионного шоу Высшая лига КВН — это поле профессионального ведения ТТО "АМиК" и Первого канала", — также заявил Туманян "Газете.Ru".

Ранее коллектив выступил в "Высшей Лиге КВН" на Первом канале, в ходе эфира комики в шутку посоветовали переводить рубли в юани и заявили о необходимости "православить науку", а центр "Сколково" назвал "Осколково". Кроме того, один из членов команды по ходу выступления выбросил телефон, увидев уведомление от "Госуслуг".

Теги: квн, маи, госуслуги, электронные повестки, шутки


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