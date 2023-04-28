28 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Поисковый отряд &quot;Офицеры&quot;

В Екатеринбурге перезахоронят останки героя ВОВ, найденные в Волгограде

Останки советского солдата, сержанта Павла Плотникова, погибшего во время Великой Отечественной войны, перезахоронят на семейном кладбище в Екатеринбурге. Об этом сообщает поисковый отряд "Офицеры", который 19 марта обнаружил останки красноармейца недалеко от поселка Верхняя Ельшанка.

Родился Павел Владимирович Плотников в 1909 году, был бригадиром полеводства в своем селе, а во время войны служил в 35-й гвардейской дивизии. Жил в селе Усть-Журавлиха на Алтае вместе с супругой Прасковьей Петровной и тремя дочерями: Анной 1929-1999, Валентиной 1934-2012 и Ольгой 1939-1961. После смерти кормильца, семья переживала тяжелые времена, голодала. Родственники делали многочисленные запросы в военкомат, чтобы отыскать солдата, но безрезультатно. Как выяснил отряд, последний бой солдат принял в 1942 году. Его личность удалось установить по солдатскому медальону.

Cолдат Великой Отечественной войны Павел Плотников(2023)|Фото: Поисковый отряд "Офицеры"

С помощью командира ПО "Боевое братство" Александра Вилисова "Офицерам" удалось отыскать родственников Павла Плотникова: за несколько десятилетий семья героя Великой Отечественной войны разбрелась по всей стране. После обсуждения, близкие решили забрать останки и перезахоронить на семейном кладбище в Екатеринбурге - в городе, где сейчас проживает правнучка солдата Татьяна Осипова.

Останки уже перевезли из Волгограда в Екатеринбург. Торжественная церемония захоронения состоится 3 мая на Нижне-Исетском кладбище. Мероприятие организует мэрия и Ассоциация "Похоронные организации Урала".

Теги: Екатеринбург, герой ВОВ, останки, захоронение


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